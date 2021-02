Biographie

Avec sa tête de héros du feuilleton « Dallas », Ricky Nelson est le premier enfant de la télé à avoir profité de cette renommée pour enregistrer des disques. En France, il est surtout connu pour être l'interprète original de « l'Idole des jeunes » (Teenage Idol) et le partenaire de John Wayne et Dean Martin dans le western de Howard Hawks, Rio Bravo. La carrière de Ricky commence en 1952, lorsqu'il intègre la série télévisée de ses parents, The Adventures Of Ozzie And Harriet. Il y chante sa première chanson en 1957. Puis il enregistre « I'm Walkin'« de Fats Domino et obtient son premier hit en en vendant plus d'un million d'exemplaires. Un album suit, intitulé Ricky, orchestré par Johnny et Dorsey Burnette. S'enchaînent un n° 1 au box-office, « Poor Little Fool », et un nouveau 33 tours, Ricky Nelson, mélange de musique country, de rock'n'roll et d'airs traditionnels. Bref, 100 % made in USA. En 1959, son troisième album, Ricky Sings Again, comprend une chanson autobiographique, « Lonesome Town », dans laquelle il dévoile l'histoire d'un amour brisé. Hello Mary Lou est son dernier simple à arriver en tête des meilleures ventes en 1961. C'est aussi l'occasion pour lui d'effacer le « y » de son prénom et de devenir un grand garçon. Place à Rick Nelson !Au milieu des années 60, l'invasion anglaise porte un coup à sa carrière. Il part alors sur la route, reprend « She Belongs To Me » avec son groupe de country Stone Canyon Band en 1969, et la tournée ne s'arrêtera qu'avec la disparition de Ricky dans un accident d'avion. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015