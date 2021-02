Biographie

Ricky Skaggs débute en tant que prodige de la mandoline à la fin des années cinquante. Il se produit alors avec Bill Monroe ou Flatt & Scruggs, avant de faire partie du groupe The Country Gentlemen. Référence du bluegrass et de la country, Ricky Skaggs joue un temps avec Emmylou Harris avant d'entamer sa carrière solo. Les albums Sweet Temptation (1979), Skaggs & Rice (1980), Highways & Heartaches (1982), Country Boy (1984), Bluegrass Rules! (1997), Ancient Tomes (1999), Salt of the Earth (2007), ou Solo: Songs My Dad Loved (2009), sont tous des références du genre. Le guitariste et chanteur continue de charmer les fanatiques du bluegrass en 2011 avec Country Hits: Bluegrass Style. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015