Biographie

Emmanuel « Rico » Rodriguez, l'un des plus grands trombonistes du ska et du reggae, naît à La Havane (Cuba) en 1934 et meurt à Londres le 4 septembre 2012. Entre temps, le musicien grandit et fait ses débuts à la fin des années 1950 en Jamaïque avant de s'établir à Londres en 1961. Sous la tutelle des plus grands producteurs comme Coxsone Dodd, Duke Reid, Vincent Chin, Prince Buster ou Harry Mudie, qui l'introduit dans l'orchestre du batteur Count Ossie, Rico Rodriguez enchaîne les séances pour un grand nombre de groupes de rocksteady ou de reggae dont Laurel Aitken, Theophilus Beckford ou son ancien camarade de classe, Don Drummond, qui a fait naître sa vocation. Présent sur des centaines d'enregistrements, le musicien rastafari en profite pour graver quelques faces sous le nom de Rico ou Rico & Group. Signé par Island Records, il publie l'album Man from Wareika en 1976 puis collabore avec le label 2-Tone, qui l'intègre au groupe The Specials au plus fort du revival ska, au début des années 1980. Le tromboniste forme ensuite Rico and the Rudies pour les albums Blow Your Horn et Brixton Cat, puis jou dans le Rhythm and Blues Orchestra de Jools Holland. Récompensé par le titre de Membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) pour services rendus à la musique en 2007, puis par l'Institut de Jamaïque en 2012, Rico Rodriguez meurt dans un hôpital londonien à l'âge de 80 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015