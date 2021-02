Biographie

Righeira est un duo originaire de Turin (Italie), créé en 1981 par Stefano Rota et Stefano Righi. Etoiles filantes de l'italo disco, ces frères de prénoms, comme ils se qualifient eux-mêmes, rencontrent un succès éphémère mais très large en France avec les chansons « Vamos a la Playa » (1983) et « No Tengo Dinero » l'année suivante, des titres curieusement chantés en espagnol, produits à Munich par Herman Weindorf et composés par les frères Carmelo et Michelangelo La Bionda, propriétaires de studios d'enregistrement fréquentés par Depeche Mode et Rihanna. Avec seulement deux albums au compteur en trente-quatre ans d'existence, Righeira (1983) et Bambi Forever (1986), suivis de deux tentatives de retour avec Uno, Zero, Centomilla (1992) et Mondovisione (2007), le duo fait figure de serpent de mer de la dance italienne. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2015