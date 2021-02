Biographie

Né Rilès Kacimi à Rouen en 1996, l'auteur-compositeur-interprète, rappeur et producteur français Rilès apparaît sur YouTube en 2016, avec l'ambition de livrer un titre par semaine selon le concept des Rilèsundayz. Influencé par les travaux de Kanye West et présentant la particularité peu répandue de rapper dans un anglais impeccable, le MC livre une cinquantaine de compositions ainsi que le maxi Vanity Plus Mind avant d'enfin publier un premier effort studio officiel en 2019, WELCOME TO THE JUNGLE, s'emparant de la sixième place des charts hexagonaux et imposant les nombreux talents de son auteur. © TiVo