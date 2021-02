Biographie

De son vrai nom Abdelkarim Brahmi-Benalla, né à Vitry-sur-Seine le 21 juin 1978, le rappeur français Rim'K se fait connaître au sein du collectif 113, dont l'activité se poursuit pendant une douzaine d'années à partir de 1994. Reconnu grâce au titre « Tonton du bled » sur l'album Les Princes de la Ville (1999) et sa collaboration avec Mafia K'1 Fry (2003-2007), il lance sa carrière solo en 2004 avec l'album L'Enfant du Pays. Depuis, Rim'K connaît un succès croissant avec les albums Famille Nombreuse (2007), Maghreb United (n°7, 2009), Chef de Famille (n°10, 2012), Monster Tape (n°7, 2016), enregistré aux États-Unis à Atlanta et Fantôme (n°6, 2017), accueillant des collaborations avec Lartiste, SCH, Sadek et S.Pri Noir, après des collaborations précédentes avec Booba, Despo Rutti, Lacrim, Alonzo ou Nekfeu. Fondateur du label Frénésik, relayé par des labels des groupes Sony (Jive Epic) puis Universal (Millenium Barclay), le rappeur s'essaie également à des freestyles sur sa chaîne YouTube et multiplie les vidéos autour de chaque titre. En 2018, l'album Mutant (classé n°6), comprend les collaborations de Vald, YL et de Ninho sur le numéro un « Air max ». Deux ans plus tard, Rim'K enchaîne avec le titre « Valise » en trio avec Koba LaD et SCH. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020