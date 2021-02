Biographie

Bien qu'entré dans les livres d'histoire comme batteur des Beatles, l'un des phénomènes culturels majeurs du 20ème siècle, la carrière de Ringo Starr, à l'instar de celle de ses ex-collègues, ne s'est pas arrêtée avec la séparation des Fab Four à la fin des années 60. Batteur apprécié pour son style sobre et efficace, doté d'un naturel chaleureux, enjoué et charismatique, Starr (né Richard Starkey à Liverpool en 1940) met notamment sa voix et son accent au service de plusieurs productions audiovisuelles et se livre à de nombreux projets collaboratifs et autres All-Star Bands au fil des années, le tout en parallèle d'une carrière solo peu médiatique mais riche d'une vingtaine de références comme Ringo (1973) ou Time Takes Time (1992) à la sortie de Give More Love en 2017. © TiVo