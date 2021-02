Biographie

Psychologie, art brut, pop art, house music et rock sont quelques ingrédients de base dans la composition de ce groupe d’électro-rock français, né à la fin des années 1990. Mené par Patou Carrié et Jean-Philippe Freu, ce collectif s’est adjoint les services de musiciens et arrangeurs sonores venus de la scène rock pour donner naissance à une série d’albums qui leur a valu leur renommée internationale actuelle : Installation Sonore (1999), Music Kills Me (2002) et Schizophonia (2005). Rinôçérôse publie en juin 2009, son quatrième album, Futurinô. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015