Biographie

Née au Kosovo le 26 novembre 1990 et établie en Angleterre, Rita Ora est signée par le label de Jay-Z en 2009. Parfois présentée comme une nouvelle Rihanna, Rita Ora sort en février 2012 son premier titre personnel avec « How We Do Party ». Le même mois, elle est présente sur le titre de DJ Fresh « Hot Right Now » qui devient numéro un anglais. Mais l'année 2012 la voit monter à son tour sur la plus haute marche des ventes anglaises avec « R.I.P. » en compagnie de Tinie Tempah. Sorti en août 2012 en Grande-Bretagne (février 2013 en France), son premier album Ora y se classe numéro un des ventes. Un troisième numéro un britannique suit avec le titre « I Will Never Let You Down » (2014). Si sa carrière stagne aux États-Unis, son succès ne se dément pas en Europe. Le simple « Poison » (n°3, 2015) et les duos « Body on Me » avec Chris Brown et « Coming Home » avec Sigma précèdent la série d'extraits de l'album Phoenix (2018), classé numéro onze : « Your Song » (n°7), « Anywhere » (n°2), « For You » avec Liam Payne (n°8), « Girls » avec Cardi B, Bebe Rexha et Charli XCX (n°22) et « Let You Love Me » (n°4). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018