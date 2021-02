Biographie

De son vrai nom Henry Smithson (né à Newcastle le 13 septembre 1978), le DJ britannique Riton fonde le label Switch Recordings après ses études pour sortir ses propres productions, parallèlement à un engagement au club Shindig. Remarqué par Rae, il signe avec le label indépendant Grand Central et apparaît sur la compilation Central Heating 2 (2000) avec le titre « Communication ». Son premier album Beats du Jour, quasiment instrumental, sort l'année suivante. Son successeur sorti en 2004, Homies and Homos, comprend plusieurs collaborations vocales. En 2005, Riton forme avec Ben Fat Trucker le duo Gucci Sound System, qui se produit dans les clubs de la capitale anglaise. Il collabore ponctuellement à divers projets tels Die Verboten avec les frères David et Stephen Dewaele de Soulwax, et sort plusieurs albums sous différents alias : Riton and Primary 1, Ein Kleine Nacht Musik, Carte Blanche avec DJ Mehdi ou Symphony Hall. Plusieurs réalisations suivent sous le nom de Riton : Dark Place/A.C.P. (2011), les EP Lost My Mind (2013) et Bad Guy RiRi (2014), le single « Rinse & Repeat » avec Kah-Lo (classé n°13 en 2016), puis « Deeper » (2017) avec MNEK et « Turn Me On » (2019, n°58) avec Oliver Heldens. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019