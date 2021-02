Biographie

Formé en 2008 et basé à Los Angeles, Rival Sons s'inscrit dans une tradition rock bluesy allant de Led Zeppelin aux Black Crowes. Volontiers emphatique, le groupe déploie un son massif porté par une batterie solide et des riffs tranchants apportant un contre-point aux envolées vocales de Jay Buchanan. Après un premier opus publié en 2009, Before the Fire, la formation bénéficie d'un élan important grâce à l'utilisation de son titre "Tell Me Something" dans une campagne publicitaire américaine, et se voit dès lors rapidement arpenter les planches en première partie de grands noms comme Alice Cooper ou AC/DC et signe chez Earache, label pour lequel il livre ses quatre efforts suivants, de Pressure & Time (2011) à Hollow Bones (2016). © TiVo