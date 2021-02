Biographie

Né à Pesaro le 25 mars 1926, le compositeur italien Riziero « Riz » Ortolani a signé plus de deux cents bandes originales de films dans des genres très variés, en particulier pour les films des périodes du mondo, du giallo et du western-spaghetti. Né dans une famille de six enfants, il apprend le violon à l'âge de quatre ans puis opte pour la flûte après s'être cassé le coude dans un accident de voiture. En 1948, après des études au conservatoire Gioachino Rossini, le musicien quitte Pesaro pour Rome et trouve un poste dans l'orchestre de la RAI. Il forme ensuite un orchestre de jazz et se marie en 1956 à la chanteuse Katyna Ranieri avant de composer ses premières musiques de films, au rang desquelles figure l'oeuvre culte Mondo Cane (1962), dont le titre principal « More », repris par la suite par de nombreux interprètes, lui vaut le Grammy Award du meilleur thème instrumental, le Golden Globe de la meilleure chanson et une nomination à l'Oscar de la même catégorie. Ce succès lui ouvre les portes d'une carrière internationale, au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment pour les films The Yellow Rolls-Royce (1964), The Spy with a Cold Nose (1966), The Biggest Bundle of Them All ou Buona Sera, Mrs. Campbell (1968). Deux ans après O Cangaçeiro (1970), le compositeur collabore avec le réalisateur Terence Young sur The Valachi Papers et War Goddess (Les Amazones), entre autres oeuvres de genres très variés, de la comédie italienne aux films d'action. Sa composition pour le long-métrage controversé Cannibal Holocaust (1980) fait date, avant son travail sur la série La Pieuvre (1984) et les films de Pupi Avati. Ses thèmes sont souvent repris dans les bandes originales de jeux vidéo (Grand Theft Auto) ou les films de Quentin Tarantino (Kill Bill: Volumes 1 & 2, Django Unchained). Récompensé à trois reprises pour le Ruban d'argent (1981, 1984, 1987) et quatre fois pour le Prix David di Donatello (1986, 1987, 1988 et 2005), ce digne représentant de l'école italienne de la musique de film a reçu en 2013 un Prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière aux World Soundtrack Awards. Il décède à Rome, le 23 janvier 2014, à l'âge de 87 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020