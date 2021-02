Biographie

C’est en 1976 que voit le jour celui qui sera par la suite producteur. Originaire de la côte Ouest des Etats-Unis, il grandit pourtant dans l’Oregon, où s’installe sa famille. Et c’est finalement dans la Grosse Pomme que la réussite l’attend. D’abord présent dans le collectif hip hop Megahertz, il fonde par la suite avec le rappeur Blueprint le groupe Soul Position, avec lequel il produit deux albums et une mixtape. RJD2 lâche une première bombe dans le monde du hip hop en 2002, avec la sortie de Deadringer. Ce premier album solo regorge de pépites musicales, d’innovation et de création. Par conséquent, la reconnaisse est immédiate. Par la suite, il va être appelé par de nombreux artistes afin de participer à leurs enregistrement de manière plus ou moins directe : Most Def, Massive Attack, Son Little ou encore CunninLynguists… tous on fait appelle au génie du producteur de l’Oregon. Son œuvre se résume souvent à de magnifiques compositions qui pourraient sans aucun problème se glisser dans les BO des plus grands films. D’ailleurs, le générique de la série Mad Men est tiré du titre A Beautiful Mine. © AR/Qobuz