Biographie

Rappeur français d'origine algérienne, le rappeur français RK est révélé à un large public à la faveur de ses apparitions sur les projets Twiss Up, Pt. 2, Bosska Pefra Vol. 5, sur les albums A zéro de Yaro et En famille de DJ Kayz et sur la bande originale du film Les Déguns en 2018. La même année, le MC livre Insolent, premier album défendu par le single "Tiequar". © TiVo