Biographie

La carrière du groupe apparu sur la scène londonienne en 1987 se confond avec celle de son chanteur Andrew Roachford, né le 22 janvier 1965 de parents aux origines caribéennes, de même que sa musique se situe à la frontière du rock, de la soul et du funk. Complété par Hawi Gondwe (guitare), Derrick Taylor (basse) et Chris Taylor (batterie), Roachford s'impose rapidement dans les classements de ventes avec son premier album homonyme (n° 11 en 1988), assorti des hits « Cuddly Toy » et « Family Man ». Signé par le label Columbia pour un contrat de sept albums, Roachford poursuit sur sa lancée avec Get Ready! (n° 20, 1991), Permanent Shade of Blue (n° 25, 1994) et Feel (n° 19, 1997), mais perd peu à peu de sa flamme malgré de nouveaux titres classés, repris sur les compilations The Roachford Files (2000) et The Very Best of Roachford (2005). Dans l'intervalle commence la carrière du chanteur sous son nom avec l'album Heart of the Matter, Vol. 1 (2003), tandis que le suivant, Word of Mouth (2005), est crédité à Roachford, même si Andrew Roachford demeure le leader affiché. Le groupe qui vendit le plus d'albums au Royaume-Uni pour la firme Columbia pendant une décennie devient progressivement l'accompagnateur du chanteur qui convole avec Mike + the Mechanics pour trois albums. De retour en groupe en 2020, Roachford propose l'album Twice in the Lifetime, toujours proche de ses racines soul. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020