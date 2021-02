Biographie

Chanteur et auteur-compositeur d'exception, Rob Thomas est reconnu pour son travail avec Matchbox Twenty comme pour ses enregistrements solos et ses compositions pour d'autres artistes. Chanteur de Tabitha's Secret à partir de 1993 puis de Matchbox Twenty dès 1995, Rob Thomas reçoit trois Grammy Awards pour sa participation à « Smooth » de Carlos Santana en 1999. Son premier album solo, Something to Be est n° 1 aux Etats-Unis et en Australie en 2005. Son second effort Cradelsong sort le 30 juin 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015