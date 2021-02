Biographie

Fondateur de White Zombie en 1985, Rob Zombie commence se carrière solo en 1998 avec le lourdissime Hellbilly Deluxe. L'album est un must de metal horrifique avec des titres du calibre de « Dragula », son succès commercial est totalement logique. American Made Music to Strip By en 1999 propose des remixes du précédent, The Sinister Urge en 2001 est lui un nouveau succès. Past, Present & Future en 2003 regroupe astucieusement les meilleurs titres de White Zombie et de son leader en solo. Educated Horses en 2006 s'avère légèrement en deça des précédents. Rob Zombie, qui mène en parallèle une brillante carrière de réalisateur et scénariste de films d'horreur depuis 2003, se décide alors à sortir Hellbilly Deluxe 2 en 2010 pour asservir de nouveau les fans. Son successeur survient en 2013. Venomous Rat Regeneration Vendor est le premier à intégrer Ginger Fish en tant que batteur, recréant ainsi le duo qu'il formait avec John 5 à l'époque de Marilyn Manson. Les deux hommes sont également de l'aventure lors du sixième album, The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser, dévoilé en 2016. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016