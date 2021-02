Biographie

Guitariste à la croisée du blues, du jazz et du rock, Robben Ford tient sa dextérité à l'instrument de son père Charles Ford, auquel il donne le nom de son premier groupe. Accompagnateur de Jimmy Witherspoon, Tom Scott, George Harrison ou Joni Mitchell, Robben Ford fonde le groupe jazz-rock Yellowjackets de 1977 à 1983 et se dirige vers une carrière solo pavée d'albums à succès : Talk To Your Daughter (1988), Handful of Blues (1995), Blue Moon (2002) et Truth (2007). Robben Ford revient en février 2013 avec Bringing It Back Home. Un an plus tard, il sort A Day in Nashville enregistré en une journée dans cette ville considérée comme le berceau du blues et du rock. Robben Ford fait appel à de fines gâchettes comme Sonny Landreth ou Robert Randolph sur Into the Sun en 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015