Biographie

Né à Stoke-on-Trent en 1974, le chanteur pop britannique Robbie Williams s'impose dans un premier temps auprès du grand public au sein du boy band mancunien Take That de 1990 à 1995 le temps d'une poignée de hits et d'albums avant de voler de ses propres ailes, entamant en 1997 et avec Life Thru a Lens, une prolixe carrière discographique en solo. Au fil de I've Been Expecting You (1998) puis Sing When You're Winning (2000), l'anglais enfonce le clou, dévoilant une aura de pop star toujours plus flamboyante, évoquant Freddie Mercury, Elton John ou George Michael, et fait en outre preuve d'un véritable éclectisme musical, rejoignant ponctuellement Take That, se frottant par deux fois au jazz vocal ou se livrant à l'exercice de l'album de Noël en 2019 sur The Christmas Present.