Biographie

Fougueux troubadour et ambassadeur de la chanson québécoise partout dans le monde, Robert Charlebois n’a jamais hésité à se remettre en question d’un album à l’autre pour tenter des avenues musicales inexplorées. À ses débuts, il ferait lui aussi partie de ces chansonniers parcourant les boîtes à chanson du Québec. Un voyage en Californie le transformera à jamais musicalement. Il électrifiera son répertoire et présentera son spectacle L'Osstidcho en plein mai 68! En plus d’adopter un son résolument rock, voire psychédélique, il poussera l’audace jusqu’à chanter en joual. Dès la fin des années 60 et au cours de la décennie suivante, la légende vivante proposera au Québec quelques hymnes incontournables tels que Les ailes d’un ange, Ordinaire, Ent’ deux joints, The Frog Song, Je reviendrai à Montréal et plusieurs autres titres qui ont trouvé leur place dans les anthologies de la chanson d’ici. En phase avec son éclectisme musical, Charlebois s’est entouré de paroliers aussi diversifiés que Réjean Ducharme, Claude Péloquin et Luc Plamondon. Après avoir opté pour la pop durant les années 80 (J’t’aime comme un fou, C’est pas physique, c’est électrique), il reviendra à une approche plus folk avec son album Doux sauvage en 2001.