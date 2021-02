Biographie

Chansonnier et humoriste, Robert Lamoureux connaît le succès dès ses débuts avec des sketches comme « La Chasse au canard » ou « Papa, maman, la bonne et moi » qui lui vaut un Grand-Prix du disque de l'Académie Charles-Cros en 1950 et un grand rôle dans le film homonyme de 1954. Homme de théâtre, de radio, de cabaret et de cinéma, il joue dans une trentaine de films et écrit quatorze pièces de boulevard à grand succès dont certaines qu'il porte lui-même à l'écran (de La Brune que voilà, Si je peux me permettre). Le réalisateur de la série « septième compagnie » des années 1970 décède le 29 octobre 2011 à l'âge de 91 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015