Biographie

Obscur chanteur et musicien de blues et de jazz à ses débuts à l'orée des années 1970, Robert Palmer signe en solo sur le label Island en 1974. Après trois premiers albums où il cherche son style, Robert Palmer impose son mélange de new wave et de soul aux yeux bleus avec Double Fun en 1978. C'est sur cet album que figure la chanson « Every Kinda People » qui deviendra un énorme tube en France à partir de 1982 à la faveur d'une publicité au cinéma et à la télévision pour une marque de boisson alcoolisée à base de houblon. Robert Palmer est dans sa période faste et enchaîne les succès avec les albums Clues (1980), Pride (1983) et Riptide (1985). Cette période brillante s'arrête avec la décennie et Don't Explain (1990) qui est son ultime disque d'or pour un album studio. Les compilations prennent la suite avec des tubes comme « Johnny And Mary » ou « Addicted to Love ». Robert Palmer décède des suites d'une crise cardiaque dans un hôtel parisien le 26 septembre 2003.