Biographie

Chanteuse et pianiste de soul et de jazz, Roberta Flack connaît un immense succès avec sa célèbre reprise de « Killing Me Softly With His Song » (1972). Révélée par celle de « The First Time Ever I Saw Your Face » ou ses duos avec Donny Hathaway, elle est l'une des interprètes majeures des années 1970, dotée de belles qualités vocales et mêlant avec raffinement, dans sa musique, des styles folk, funk et classique. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015