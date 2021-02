Biographie

Roberto Carlos initie une importante révolution des moeurs au Brésil dans les années 60. Parvenu au succès dans une période coïncidant avec le mouvement de la jeunesse démarré par the Beatles, Carlos est le leader du mouvement de la Jovem Guarda. Il anime l'émission de télévision qui donnera son nom à un style de musique et qui constituera un changement de visage définitif du marché du disque brésilien et de l'art du marketing lui-même. Sa musique légère, dérivée de la British pop, et ses paroles (et celles de son compère Erasmo Carlos) -- joyeuses, pleines d'humour, utilisant un argot jeune à la mode, à la fois naïves et parfois érotiques -- contraste profondément avec la MPB sérieuse, ses images tristes et ses chansons protestataires. © Alvaro Neder /TiVo