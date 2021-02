Biographie

Né en 1987, le DJ et producteur allemand Robin Schulz se fait connaître au grand public grâce au succès fulgurant de ses remixes pour le "Prayer in C" du duo français Lilly Wood & The Prick ou le "Waves" de Mr Probz courant 2013, chacun des deux titres atteignant la première marche des charts locaux. Fort de cette exposition, il publie un premier album en 2014, Prayer, porté par le single "Sun Goes Down" avec Jasmine Thompson. © Olivier Duboc /TiVo