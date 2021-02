Biographie

Des paillettes et des strass : voilà l’univers dans lequel grandit Robin Thicke. Né d’un père producteur et acteur et d’une mère actrice et chanteuse, le jeune homme décide de suivre les traces de ses parents et se lance dans l’écriture de la chanson en écrivant pour Christina Aguilera, Mya ou Brandy. Mais le chanteur décide de sortir Cherry Blue Skies en 2002. L’accueil est glacial. La RnB de Rhicke ne prend pas et le public reste de marbre.L’album ressort un an plus tard sous le nom de A Beautiful World et c’est de nouveau un flop. Heureusement, Pharrell Williams vient apporter son concours au chanteur et c’est ensemble qu’ils réalisent The Evolution of Robin Thicke en 2006 sur le label de Pharrell Williams Star Trak Records. Cette fois-ci, le succès est immédiat. L’opus devient n°1 des classements RnB et n°5 des ventes générales. Uns récompense rare pour un chanteur non afro-américain qui rempile avec Something Else en 2008 qui se classe au n°3 au Billboard.Un an plus tard, Sex Therapy vient ternir le palmarès du chanteur. Love After War en 2011 est également un échec pour Thicke qui se reconvertit alors et joue dans l’émission télévisée Duets. En 2013, le clip Blurred Lines enflamme internet avec outre la présence de Pharrell Williams et T.I, celle de mannequins nues. Le single devient n°1 dans de nombreux pays avant d’être suivi par l’EP éponyme préambule d’un album du même nom. C’est un succès qui est suivi un an plus tard de la parution de Paula dans lequel le chanteur cautérise la douleur de sa séparation avec sa femme.© TDB/Qobuz