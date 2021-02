Biographie

Guitariste de Procol Harum de 1967 à 1971, puis lors des réunions de 1991 et 1995, Robin Trower (né près de Londres le 9 mars 1945) commence sa carrière solo avec l'album Twice Removed from Yesterday (1973) et connaît un certain succès, notamment avec la réalisation suivante, Bridge of Sighs (1974), qui attire le public américain. Son style perpétue celui de feu Jimi Hendrix tout au long de la décennie dans la formule du trio guitare-basse-batterie, entre le blues et le hard rock. Robin Trower remplit alors les stades comme l'illustre l'album Live! (1976), autre disque de référence de l'instrumentiste virtuose qui collabore avec Jack Bruce sur B.L.T. (1981) et Truce (1982). Il quitte ensuite son label historique Chrysalis Records pour former plus tard sa propre marque, V-12 Records, par laquelle il diffuse ses enregistrements tout au long des décennies suivantes. De soliste, il passe au rôle d'accompagnateur et producteur pour Bryan Ferry (1993-1994, 2002), puis revient à ses travaux en studio et ses performances en concert, sujettes à plusieurs albums en public. Toujours prolifique dans sa sixième décennie d'activité, il fait paraître les albums The Playful Heart (2010), Roots and Branches (2013), Something's About to Change (2015), Where Are You Going To (2016) et Time and Emotion (2017), classés dans les meilleures ventes de blues. En 2019, la sortie du coffret de 10 CD The Studio Albums 1973-1983 célèbre son âge d'or en solo. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019