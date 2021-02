Biographie

Née Robin Miriam Carlsson à Stockholm en 1979, la diva pop suédoise Robyn écrit ses premières chansons dès l'âge de onze ans, initiant sa carrière discographique avant même la fin de sa scolarité. Rencontrant un succès instantané avec la pop urbaine de "Do You Really Want Me" (1995), la chanteuse bénéficie d'une re-sortie de son premier album aux Etats-Unis en 1997, lui offrant une nouvelle vie grâce au succès des singles ""Do You Know (What It Takes)" et "Show Me Love". Refusant de réitérer l'opération pour ses deux efforts suivants, Robyn ne revient sur le devant de la scène internationale qu'en 2005 pour une série d'albums salués par le public et la critique, de Robyn (2005) à Honey (2018) en passant par Body Talk Pt. 1 (2010) et son hit "Dancing On My Own". © TiVo