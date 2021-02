Biographie

À l’image des Charlots français ou des Brutos italiens (le groupe dans lequel débuta Aldo Maccione), Rock et Belles Oreilles est un groupe de chanteurs et comiques québécois oscillant entre disques, sketches, animations radio et spectacles. Cultes dans la Belle Province, les fantaisistes de Rock et Belles Oreilles se sont séparés en 1995 mais ne dédaignent pas se reformer à l’occasion d’une nouvelle prestation publique sous le signe de l’humour noir et paillard de Le Gros Cru 1 et 2. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015