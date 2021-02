Biographie

Rod Janois compose d'abord pour Le Roi Soleil puis pour Mozart l'Opéra Rock. Il écrit également pour Christophe Willem, et se consacre entre deux comédies musicales à ses propres envies teintées de folk. C'est ainsi que sort le simple « Repeat After Me » en 2011. Pour 1789 - Les Amants de la Bastille, Rod Janois se retrouve sur le devant de la scène en endossant le rôle de Camille Desmoulins. Premier extrait du futur spectacle, le titre « Ça ira mon amour » entre au top SNEP en novembre 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015