Biographie

Son vrai nom, Rodarius Marcell Green, est simplifié pour devenir aux yeux du grand public Rod Wave, rappeur de son état. Né le 27 août 1999 à St. Petersburg, en Floride, il grandit dans la fascination du hip-hop, nourrissant ses premiers essais fomentés dès le CM2 de chansons de ses histoires familiales, ses parents ayant divorcé quelques années avant. Au sortir de ses études, après deux mixtapes sorties en statut indépendant, il signe avec Alamo Records et enregistre une série de trois EP, Hunger Games. Suit son premier disque, Ghetto Gospel. L’accueil est dithyrambique, l’opus atteignant rapidement la dixième place des charts nationaux, avec un demi-million d’exemplaires vendus. Quatre mois après seulement, il livre déjà son deuxième album, Pray 4 Love, qui réalise une performance tout aussi impressionnante en se positionnant sur la deuxième marche du Billboard. Il le doit à une série de singles remarqués, « Thief in the Night », « Pray for Love », « The Greatest » ou encore « Rag2Riches ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020