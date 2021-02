Biographie

Né Rodrick Wayne Moore, Jr. à Compton en 1998, le rappeur américain apparaît sur la scène rap avec une recette influencée par la scène sudiste, de Meek Mill à Future en passant par Young Thug. Mêlant pop rap, trap et West Coast, le MC livre Feed tha Streets (2017), première mixtape suivie du maxi Be 4 tha Fame et du remarqué "Die Young" en 2018, produit par London on da Track, décrochant un single de platine. Suite à la tape Feed tha Streets II, publiée fin 2018, Ricch revient en 2019 avec les hits "Big Stepper", "Start wit Me" et "Tip Toe", annonçant la parution de Please Excuse Me for Being AntiSocial, premier effort officiel porté au sommet des charts américains par le single "The Box". © TiVo