Biographie

Sans être à proprement parler un ténor de la country, le guitariste et songwriter Rodney Crowell (né à Crosby au Texas le 7 août 1950) en est une figure reconnue. Son début de carrière est marqué par son appartenance au Hot Band d'Emmylou Harris, de 1975 à 1977, pour qui il continue d'écrire régulièrement par la suite. Marié à Rosanne Cash en 1979, le couple divorce en 1991 mais se retrouve ponctuellement. Sa carrière personnelle commencée en 1978 par l'album Ain't Living Long Like This se poursuit parallèlement à ses collaborations. En 1989, il reçoit son unique Grammy Award pour la chanson « After All This Time » extraite de l'album Diamonds & Dirt (1988). L'auteur-compositeur retrouve Emmylou Harris pour les albums en duo Old Yellow Moon (2013) et The Traveling Kind (2015), puis enregistre les volumes acoustiques Close Ties (2017) consacré à son répertoire et Acoustic Classics (2018). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018