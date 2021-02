Biographie

Le rockeur expérimental français Rodolphe Burger s'est fait un nom en qualité de chanteur du groupe Kat Onoma de 1988 à 2002. Quand le groupe se sépare en 2004, Burger a déjà bien entamé sa carrière solo avec les sorties de Cheval-Mouvement en 1993 et Meteor Show en 1998. Outre ces premiers efforts en solitaire, il participe à de nombreux projets collaboratifs avec Olivier Cadiot, James Blood Ulmer, Chloé Mons et Alain Bashung. On le retrouve aussi sur les albums de Françoise Hardy Le Danger (1996) et Clair obscur (2000). Son retour en solo avec No Sport en 2008 est vivement salué par la critique. GOOD ALIVE est un condensé des deux années de tournée durant lesquelles Rodolphe Burger, Christophe Calpini, et Sarah Murcia ont arpenté la France. Le cinquième album solo de Rodolphe Burger Good paru en février 2017 a donné lieu à une tournée, débutée le 17 mars 2017 en Bretagne à Fouesnant et achevée le 23 mai 2019 au New Morning à Paris, en passant par une série de trois concerts mémorables à Sainte-Marie-aux-Mines, l’Alsace natale de Rodolphe Burger