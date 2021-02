Biographie

Membre de Setima Legiao et de Madredeus, Rodrigo Leão est également à la tête d'une oeuvre personnelle et diversifiée. Il aime mélanger musique traditionnelle portugaise, world fusion et musique contemporaine dans des albums comme Ave Mundi Luminar (1993), Alma Mater (2000), Cinema (2004) ou A Mae (2009). Hollywood et le réalisateur Lee Daniels font appel à son talent en 2013 pour la bande originale du film The Butler (Le Majordome). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015