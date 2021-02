Biographie

Rodrigo Sanchez et Gabriela Quintero sont encore adolescents lorsqu'ils se rencontrent à Mexico. Après une participation sans lendemain au projet thrash metal Tierra Acida, les deux guitaristes élargissent leur palette de styles, donnant des cours de guitare le jour et jouant de la bossa nova dans les bars d'hôtels la nuit. Sanchez et Quintero finissent par émigrer en Europe, jouant sur les trottoirs de Dublin où ils sont repérés par Damien Rice qui leur propose de l'accompagner sur sa tournée. Le duo sort un premier album en 2003, Re-Foc, et continue d'écrire, d'enregistrer et de tourner par la suite. © Olivier Duboc /TiVo