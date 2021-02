Biographie

Le groupe d'electronica norvégien Röyksopp se forme en 1998 autour des musiciens Svein Berge et Torbjorn Brundtland. Le duo se dévoile avec l'album Melody A.M en 2001 qui leur vaut un accueil chaleureux. L'album, unaniment perçu comme un classique de musique ambiante et relaxante notamment grâce aux participations du chanteur Erlend Øye (Kings of Convenience) et d'Anneli Drecker (Bel Canto), constituera la base de leur future collaboration avec des artistes comme Karin Dreijer Andersson (The Knife), Lykke Li ou Robyn. Même si Röyksopp s'est depuis aventuré en territoire house/club, il n'est jamais meilleur que dans une veine plus sombre et posée. © TiVo