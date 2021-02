Biographie

Chanteur de The Who, superstar à l'époque du film Tommy (1975), Roger Daltrey mène également depuis 1973 une discrète carrière solo. Celui qui n'est classé que soixante-et-unième chanteur de l'histoire par le très discutable palmarès du magazine Rolling Stone, est pourtant la voix de tous les grands morceaux de The Who. Ce qui est extraordinaire chez Roger Daltrey, c'est qu'il a su mettre totalement sa voix au service de la musique de Pete Townshend et du groupe. Du coup la vraie personnalité vocale de ce caméléon est à chercher dans ses albums solo. Daltrey (1973), Ride a Rock Horse (1975), One of the Boys (1977), Parting Should Be Painless (1984), Under a Raging Moon (1985), et Rocks in the Head (1992) ont tous leur personnalité propre. Anthology offre en 2002 la quintessence du travail de Roger Daltrey hors The Who. En 2014, il s'associe à Wilko Johnson pour un disque inspiré par le rhythm'n'blues, Going Back Home. Quatre ans plus tard paraît son neuvième album As Long as I Have You. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018