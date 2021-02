Biographie

Principalement bassiste et producteur, le Gallois Roger Glover est indissociable de l'histoire de Deep Purple. Il fait en effet partie de la formation dite MK II pour Mark II qui produit de 1969 à 1973 les trois chef d'oeuvre du groupe avec In Rock (1970), Machine Head et Made in Japan (1972). Il est aussi l'auteur et le producteur de l'un des albums les plus inattendus du rock des années soixante-dix avec The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast, conte psychédélique pour enfants où figure le fameux « Love Is All » et son dessin animé qui a marqué une génération. Roger Glover participe également à Rainbow, produit Judas Priest ou Nazareth, participe à Deep Purple MK VIII en 2002, et trouve le temps de sortir quelques albums solos. Sans défrayer la chronique Elements (1978), Snapshots (2002), et If Life Was Easy en 2011 sont d'agréables exercices de style ou il n'est pas question que de metal. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015