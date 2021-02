Biographie

Véritable pionnier de la techno, le DJ Roger Sanchez est devenu l'un des producteurs les plus respectés de la décennie 1990, notamment par les parutions sur le label Strictly Rhythm, fondé avec DJ Pierre (alias Phuture). Ses albums de remixes (S-Man Classics) ou de ses propres explorations sonores (Roger Sanchez Movement en 1998 et Come With Me en 2006) laissent une empreinte durable dans l'histoire de la house.