Biographie

L’Irlande a beau être une petite île, elle sort régulièrement des perles musicales. Roisin Murphy est de cette trempe. Née en 1973, elle rencontre Mark Brydon en 1995 et ce dernier deviendra à partir de ce moment son compagnon et l’autre moitié de Moloko. Ce groupe qu’ils fondent ensemble est précurseur car il produit une électro pop racée au moment où sa popularité n’est pas la plus forte. Avec Moloko, ils sortent au total quatre albums. Ils se séparent en 2003 et Roisin Morphy se lance alors en solo. Seulement deux années lui sont nécessaires pour composer son premier opus : Ruby Blue. S’en suivent Overpowered en 2007 et Hairless Toys en 2015. L’Irlandaise perpétue son univers artistique et maintient un style électronique glamour à souhait où sont mêlés jazz et disco. En 2016 sort Take Her Up To Monto, où continuent de raisonner ses beats brillants et ses synthés bouillonnants. © RB/Qobuz