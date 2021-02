Biographie

Roger Kynard Erickson est né à Dallas (Texas) le 15 juillet 1947 et mort à Austin (Texas), le 31 mai 2019. Chanteur et guitariste du groupe de rock psychédélique 13th Floor Elevators, Roky Erikson passe plusieurs années en hôpital psychiatrique à partir de 1969. Soumis à des traitements extrêmes et amoindri par l'usage de drogues, il sombre dans la folie. Son retour est long et parsemé de rechutes, depuis l'album Roky Erickson & the Aliens (1980) jusqu'à Never Say Goodbye (1999). En 2010, il continue sur cette lancée avec rue Love Cast Out All Evil, un album enregistré en compagnie de Okkervil River.Né à Dallas (Texas) le 15 Juillet 1947, Roger Kynard Erickson commencel'apprentissage du piano à l'âge de cinq ans et la guitare à dix ans.Il commence à s'illustrer avec le groupe local The Spades avant d'êtreen 1965 l'un des fondateurs de 13th Floor Elevators, groupe de garagerock et formation phare du psychédélisme américain s'il en est, avectous les excès de consommation de drogues. En 1969, Roky Erickson estinterné une première fois dans un hôpital psychiatrique à Houston aprèsune arrestation pour possession et usage de drogues. Après une évasionde l'hôpital, il est repris puis à nouveau interné jusqu'en 1972.À sa libération, il tente de reformer le groupe, mais son état mental,réduit par les séances d'électrochocs, se détériore. Il enregistre ensolo en 1975 puis forme deux ans plus tard le groupe The Aliens, quienregistre un EP avec une nouvelle version du titre « Two Headed Dog ». Après la sortie de l'album Roky Erickson & the Aliens en 1980, puis The Evil One en 1981, Roky Erickson replonge dans ses démons. Cette période est marquée par une série d'enregistrements inaboutis et de performances chaotiques.En 1999, le musicien retrouve le chemin des studios avec un enregistrement solo, l'album Never Say Goodbye. En 2005, le documentaire You're Gonna Miss Me lui rend hommage. Roky Erickson donne alors son premier véritable concert en vingt ans, à Austin, aidé par son fidèle ami, le guitariste du groupe ZZ Top Billy Gibbons. En 2010, il est sollicité pour participer à un enregistrement avec le groupe indépendant Okkervil River, qui aboutit à l'album True Love Cast Out All Evil, premier album en quatorze ans. Après une tournée en solo, il reforme en 2015 le groupe 13th Floor Elevators avec quatre des membres originaux. Il meurt à Austin (Texas), le 31 mai 2019, à l'âge de 71 ans. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019