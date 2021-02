Biographie

Roland Clark intervient dans le monde de la techno house en tant que producteur, compositeur et aussi chanteur. Il est connu en premier lieu pour son titre « Running on Sunshine » présent dans la série Grey's Anatomy. Roland Clark a collaboré avec Armand Van Helden sur 2 Future for U (1998), il pose sa voix sur plusieurs titres de l'album de Fatboy Slim Halfway Between the Gutter and the Stars (2000). Son propre album House Healed Me sort en 2007, sans arriver à le faire reconnaitre en tant qu'artiste solo. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015