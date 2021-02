Biographie

L'un des barytons italiens les plus célèbres du XXe siècle, Rolando Panerai est né à Campi Bisenzio, près de Florence, le 17 octobre 1927 et décédé à Settignano, dans la même région, le 22 octobre 2019, à l'âge de 95 ans. Après des études préliminaires de chant à Florence, il poursuit sa formation lyrique à Milan sous l'enseignement de Giulia Tess. De retour à Florence, il effectue ses débuts scéniques dans Lucia di Lammermoor de Donizetti, avant de prendre le rôle du Pharaon dans Moïse en Egypte de Rossini), à Naples, l'année suivante. Il retrouvera le théâtre San Carlo à de nombreuses reprises, tant il affectionne le répertoire italien, qu'il magnifie aux côtés de partenaires comme Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Mario del Monaco, Renata Tebaldi ou Anna Moffo. Ses capacités exceptionnelles l'amèneront à interpréter plus de cent cinquante rôles différents, soit la plupart des opéras de Verdi, Rossini, Donizetti, Puccini ou Mozart. En 1951, la Scala de Milan lui ouvre ses portes dans Madame Butterfly et lui fait un triomphe six ans plus tard dans Samson et Dalila de Saint-Saëns. Renommé après ses interprétations des opéras de Verdi lors du cinquantenaire de sa disparition célébré à la RAI en 1952, Rolando Panerai participe à la création d'oeuvres lyriques modernes de Prokofiev (1955) et Hindemith (1957). Il triomphe aux festivals d'Aix-en-Provence et de Salzbourg dans Falstaff de Verdi, ainsi que sur les grandes scènes européennes, dans une grande variété de rôles. Doté d'un talent d'acteur de comédie, il symbolise le baryton dans toute sa splendeur et devient un chanteur incontournable. Applaudi au Metropolitan Opera de New York et au Covent Garden de Londres, il enregistre à tour de bras tout le répertoire italien et répète ses rôles favoris jusqu'à un âge avancé. En 1996, il apparaît pour la première fois sur la scène du Chicago Opera House. Quatre ans plus tard, âgé de 76 ans, il reprend le rôle de Germont (La Traviata) à l'Opéra de Paris. Il termine sa carrière en 2011 à Gênes dans Gianni Schicchi de Puccini, pour se consacrer à l'enseignement par des masterclasses et à la direction d'orchestre. En 2018, il conduit son tout dernier opéra comme il a terminé sa carrière de chanteur, dans Gianni Schicchi. Il laisse une production d'oeuvres impressionnante, éditée principalement par les labels EMI et Decca et souvent rééditée. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019