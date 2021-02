Biographie

Auréolé d'une Victoire de la musique classique en 2003, le ténor franco-mexicain Rolando Villazón, né à Mexico en 1972, connaît la consécration internationale au festival de Salzbourg en 2007 dans La Traviata avec Anna Netrebko. Ce début de carrière fulgurant est interrompu par des problèmes de santé durant les deux saisons suivantes. Rolando Villazón fait un retour en fanfare à l'automne 2010 avec un opus consacré au répertoire populaire mexicain, ¡México!. En 2013, il célèbre par deux fois son compositeur fétiche Giuseppe Verdi à travers le Verdi de Deutsche Grammophon et les enregistrements plus anciens de Sings Verdi pour Virgin Classics. Partenaire régulier du chef d'orchestre Antonio Pappano, il chante sous sa direction dans une nouvelle production de Werther et un récital d'airs de concert de Mozart parus en 2012 et 2014. Parallèlement, Rolando Villazón poursuit sa collaboration avec Yannick Nézet-Séguin dans le cycle Mozart-Da Ponte (Cosi fan tutte, Don Giovanni, L'enlèvement au sérail). En 2015, le récital Treasures of Bel Canto dévoile des mélodies plus ou moins connues de Verdi, Bellini, Donizetti et Rossini, tandis que Duets (2017) le voit donner la réplique à la basse russe Ildar Abdrazakov. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017