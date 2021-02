Biographie

Né à Amsterdam aux Pays-Bas le 3 juillet 1991 d’un père néerlandais et d’une mère dominicaine, Rolf Sanchez Wienk baigne très tôt dans l’univers de la musique puisqu’il participe dès l’âge de dix ans à une comédie musicale. Cette expérience le convainc de poursuivre son rêve : devenir chanteur. Amoureux de la culture latine, il s’inspire d’artistes tels que Juan Luis Guerra ou encore Marc Anthony. Il n’a que 19 ans lorsqu’il participe à l'émission de télé-réalité X Factor Holland, où il a l'occasion de chanter aux côtés de Pitbull et de se démarquer avec des interprétations de classiques latins tels que « Yo No Se Mañana » de Luis Enrique. S’il ne remporte pas la victoire finale, il attire toutefois l’attention de Sony Music Latin, pour qui il enregistre le single « Paso a Paso ». En 2015, il s’illustre dans les charts de musique latine avec les titres « Por Si No Te Vuelvo a Ver » et « Que Se Siente ». Il participe en 2019 à une nouvelle émission de télé-réalité néerlandaise, où il est notamment en concurrence avec les chanteurs néerlandais Ruben Annink, Samantha Steenwijk, Emma Heesters, Floor Jansen, Tim Akkerman et Henk Poort. Mais c’est en 2020 qu’il signe un probant retour dans les charts avec le single « Más Más Más ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020