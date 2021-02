Biographie

Né à Uccle en 1992, le rappeur bruxellois Roméo Elvis apparaît sur la scène hip-hop belge au début des années 2010, avec les maxis Bruxelles c'est devenu la jungle (2013) et Famille nombreuse (2014), collaborant notamment avec le producteur JeanJass et les membres du collectif L'Or du commun. Suite au maxi Morale (2016) produit par Le Motel, le MC réitère cette collaboration sur Morale 2 (2017), premier album l'imposant auprès d'un plus large public avec des titres comme "J'ai vu", avec sa sœur Angèle, et décliné en version deluxe en 2018. En 2019, c'est en solo que le belge revient avec l'album Chocolat, décrochant notamment la première place des charts wallons et suivi en 2020 par le maxi Maison, publié confiné en pleine crise du covid-19. © TiVo