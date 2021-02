Biographie

Surnommé le « contrebassiste du XXème siècle », Ron Carter est, selon sa biographie, crédité sur plus de deux mille enregistrements dont les plus célèbres demeurent les séances avec Miles Davis entre 1963 et 1968. Formé à la Eastman School (Detroit) et la Manhattan School (New York), le contrebassiste débute avec Eric Dolphy dans le groupe de Chico Hamilton avant de rejoindre Bobby Timmons, Cannonball Adderley et Art Farmer. Fort de collaborations avec Thelonious Monk ou Jaki Byard et d'albums en leader, il s'illustre dans le mythique quintette de Miles Davis aux côtés de Wayne Shorter, Herbie Hancock et Tony Williams. Consolidé par cet illustre parrainage, Ron Carter multiplie les séances, albums et aventures en groupe comme le New York Jazz Quartet ou le V.S.O.P. En 1986, il apparaît dans le film Round Midnight avec le Milestone Jazzstars. Ultra prolifique, il enchaîne les séances pour Atlantic, CTI, Milestone, Timeless, Emarcy, Elektra, Concord ou Blue Note, et laisse des enregistrements variés et variables, deTelephone avec Jim Hall (1984) aux hommages à Oscar Pettiford (Stardust, 2002), Miles Davis (Dear Miles, 2006) ou aux big bands (Great Big Band, 2011). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015