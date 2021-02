Biographie

Apparu en 1995 avec un album homonyme magistral, Ron Sexsmith (né au Canada en 1964) s'est imposé depuis comme l'un des plus doués songwriters de sa génération. D'autres réussites ont suivi, de Whereabouts (1999) au pop Retriever (2004), en passant par un opus majeur, Cobblestone Runway, paru en 2002. Au gré de nouvelles rencontres et de différents labels et producteurs, le Canadien a su maintenir un haut degré de qualité comme en témoignent les albums Exit Strategy of the Soul (2008) et Long Player, Late Bloomer (2011). Ron Sexsmith revient à ses sources folk avec Forever Endeavour (2013), plébiscité aux Juno Awards. L'année suivante est enregistré l'optimiste Carousel One, paru en 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015