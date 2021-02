Biographie

Artisan précieux de la chanson, avec son physique de jeune premier, Ronan Keating est devenu l'une des stars les plus attachantes en Europe en tant que chef du boys-band irlandais Boyzone. Les cinq jeunes irlandais de Boyzone, groupe qui a fait ses débuts en 1993, ont construit leur style charismatique pour devenir l’un des plus grands groupes européens pop/rock des années 90. Après six ans au sein de l’un des plus brillants groupes du Royaume-Uni (et aussi celui qui a réalisé les meilleures ventes), Keating a quitté le groupe et a lancé un autre groupe pop masculin appelé Westlife. Il a enregistré son premier album en solo au début de l'an 2000 avec l’aide précieuse d’artistes tels que Bryan Adams et Barry Gibb. © Wilson MacKenzie /TiVo